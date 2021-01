Covid, 10.497 nuovi casi e 603 morti: il bollettino del 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 19 gennaio: morti, contagi, guariti Secondo il bollettino di oggi, martedì 19 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.497 i nuovi casi, contro i 8.824 di ieri, e 603 i morti (ieri erano stati 377). In aggiornamento* Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: scuole, impianti da sci, visite ai parenti. Le regole in vigore dal 16 gennaio / 2. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano. Nove regioni diventano arancioni: Speranza pronto a firmare l’ordinanza / 3. Come leggere i dati Covid: il preoccupante trend dell’Umbria 4. La protesta dei ristoratori che violano il Dpcm e restano aperti: “Siamo disperati, dal governo solo ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 19, contagi, guariti Secondo ildi oggi, martedì 19, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.497 i, contro i 8.824 di ieri, e 603 i(ieri erano stati 377). In aggiornamento* Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: scuole, impianti da sci, visite ai parenti. Le regole in vigore dal 16/ 2. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano. Nove regioni diventano arancioni: Speranza pronto a firmare l’ordinanza / 3. Come leggere i dati: il preoccupante trend dell’Umbria 4. La protesta dei ristoratori che violano il Dpcm e restano aperti: “Siamo disperati, dal governo solo ...

