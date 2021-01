Costanza Caracciolo, scene di vita quotidiana: “Ore 8.00, sorelle cariche a pallettoni!” (Di martedì 19 gennaio 2021) Le figlie Stella e Isabel danno già un gran da fare a papà Christian Vieri e mamma Costanza Caracciolo. Le due sorelle sembrano già molto complici e affiatate, come mostra l'ex Velina su Instagram: "Ore 8.00 casa Vieri... sorelle cariche a pallettoni.. "Anch'io voglio giocare.... Arrivo... È mioooo, no è miooo.... PRESOOO!!!!" Ecco la traduzione di queste fotine!!! Stella&Isabel".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKOZyW7geCB/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 19 gennaio 2021) Le figlie Stella e Isabel danno già un gran da fare a papà Christian Vieri e mamma. Le duesembrano già molto complici e affiatate, come mostra l'ex Velina su Instagram: "Ore 8.00 casa Vieri...a pallettoni.. "Anch'io voglio giocare.... Arrivo... È mioooo, no è miooo.... PRESOOO!!!!" Ecco la traduzione di queste fotine!!! Stella&Isabel".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKOZyW7geCB/" Golssip.

