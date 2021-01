Coronavirus, Trump elimina il divieto sui viaggi da Europa e Brasile. Stop dallo staff di Biden. Primo rapporto indipendente sulla gestione della pandemia: «Oms e governi hanno fallito» (Di martedì 19 gennaio 2021) Usa EPA/JUSTIN LANE Passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale JFK di New YorkTrump revoca le restrizioni sui viaggi internazionali dal 26 gennaio A due giorni dal giuramento di Joe Biden come 46mo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato la revoca del divieto per i viaggiatori non americani provenienti da Europa e Brasile a partire dal 26 gennaio. La restrizione introdotta per il contenimento dei contagi di Coronavirus è destinata però a durare poco, visto che dallo staff di Biden hanno fatto sapere che la decisione di Trump sarà immediatamente annullata, quando il nuovo presidente entrerà in carica mercoledì. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Usa EPA/JUSTIN LANE Passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale JFK di New Yorkrevoca le restrizioni suiinternazionali dal 26 gennaio A due giorni dal giuramento di Joecome 46mo presidente degli Stati Uniti, Donaldha annunciato la revoca delper iatori non americani provenienti daa partire dal 26 gennaio. La restrizione introdotta per il contenimento dei contagi diè destinata però a durare poco, visto chedifatto sapere che la decisione disarà immediatamente annullata, quando il nuovo presidente entrerà in carica mercoledì. Il ...

È la più numerosa da diverso tempo, ma è stata bloccata in Guatemala da polizia e militari, che la hanno respinta con violenza ...

Trump revoca le restrizioni di viaggio per chi proviene dall'Europa, ma Biden non ci sta

WASHINGTON - Donald Trump ha revocato le restrizioni di viaggio dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dalla repubblica irlandese e dal Brasile a partire dal 26 gennaio, una settimana dopo la fine d ...

