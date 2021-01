Coronavirus sui Nebrodi, 17 sindaci chiudono le scuole fino al 31 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Le scuole di ogni ordine e grado di Torrenova, Capo d’Orlando, Capri Leone, Sant’Agata di Militello, Mirto, Frazzanó, Sinagra, Tortorici, Ucria, Raccuja, Castell’Umberto, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, Naso, San Salvatore di Fitalia e Longi saranno chiuse fino al 31 gennaio. Lo scrive il quotidiano online NebrodiNews I sindaci dei Nebrodi ormai dal Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 19 gennaio 2021) Ledi ogni ordine e grado di Torrenova, Capo d’Orlando, Capri Leone, Sant’Agata di Militello, Mirto, Frazzanó, Sinagra, Tortorici, Ucria, Raccuja, Castell’Umberto, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, Naso, San Salvatore di Fitalia e Longi saranno chiuseal 31. Lo scrive il quotidiano onlineNews Ideiormai dal

ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - matteomondini_ : •574 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2020 •1172 complessivi con i morti sulle strade e in itinere. •Al… - loreval8 : Coronavirus, ecco l'audio che smentisce la Moratti: 'Accelarere sui vaccini in base al Pil' - danielegabrieli : Due cose sui vaccini anti COVID: 1) sono ancora più efficaci di quanto si creda (in effetti sono tra i vaccini più… - Straccia2 : RT @PagellaPolitica: 2. Secondo #Renzi, abbiamo il «record» di morti per il coronavirus. È vero: l'Italia è tra i Paesi più colpiti, ma le… -