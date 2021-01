Coronavirus, studio italiano conferma l’efficacia della vitamina D: meno decessi e terapie intensive (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il trattamento con la vitamina D diminuisce decessi e trasferimenti in terapia intensiva”. Questi i risultati del primo studio italiano sugli effetti della vitamina D, pubblicato su ‘Nutrients’ e coordinato dall’Università di Padova, guidato dal professor Sandro Giannini, che vede coinvolte le Università di Parma, di Verona e gli istituti di ricerca Cnr di Reggio Calabria e Pisa. “La nostra è stata una ricerca retrospettiva condotta su 91 pazienti affetti da Covid-19, ospedalizzati durante la prima ondata pandemica nella area Area Covid-19 della Clinica medica 3 dell’Azienda ospedale-università di Padova – spiega Giannini del Dipartimento di medicina dell’Università di Padova e primo firmatario dello studio -. I pazienti inclusi nella nostra indagine, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il trattamento con laD diminuiscee trasferimenti in terapia intensiva”. Questi i risultati del primosugli effettiD, pubblicato su ‘Nutrients’ e coordinato dall’Università di Padova, guidato dal professor Sandro Giannini, che vede coinvolte le Università di Parma, di Verona e gli istituti di ricerca Cnr di Reggio Calabria e Pisa. “La nostra è stata una ricerca retrospettiva condotta su 91 pazienti affetti da Covid-19, ospedalizzati durante la prima ondata pandemica nella area Area Covid-19Clinica medica 3 dell’Azienda ospedale-università di Padova – spiega Giannini del Dipartimento di medicina dell’Università di Padova e primo firmatario dello-. I pazienti inclusi nella nostra indagine, ...

ITALIA - Un nuovo studio coordinato dall'Università di Padova con quella di Parma, Verona e gli Istituti di Ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa, ...

