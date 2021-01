Coronavirus, Sicilia prima per nuovi casi in Italia: il bollettino del 18 gennaio 2021, a Palermo… (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti i numeri sulla pandemia nell'isola.Sono 1.641 i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore (ieri 1.278). 21.167 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 19 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono47.527, 1.456 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+12), di cui 211 in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). 45.860 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 73.075 i guariti, ma ci sono 3.064 vittime totali.L'incremento odierno nella provincia di Palermo è di 569 positivi in più, Catania 237, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5. Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti i numeri sulla pandemia nell'isola.Sono 1.641 idi positività emersi nelle ultime 24 ore (ieri 1.278). 21.167 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 19. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono47.527, 1.456 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+12), di cui 211 in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). 45.860 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 73.075 i guariti, ma ci sono 3.064 vittime totali.L'incremento odierno nella provincia di Palermo è di 569 positivi in più, Catania 237, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5.

