Coronavirus, oggi nel Lazio 1.100 nuovi casi e 59 vittime. Ecco il bollettino delle Asl (Di martedì 19 gennaio 2021) Su quasi 13.000 tamponi e oltre 23.000 antigenici (per un totale di oltre 36.000 test), nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.100 nuovi casi positivi (+228 rispetto alla giornata di ieri). Sono 59 i pazienti deceduti e 3.150 quelli guariti. "Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città sono a quota 500? – commenta l'assessore alla Sanità D'Amato. Leggi anche: Ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 251 i casi nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi. La Cina introduce quarantena di 28 giorni per chi viene dall’estero. Germania, ... Il Sole 24 ORE Coronavirus Sicilia, non frenano i contagi: oggi quasi 1700 positivi

Coronavirus Sicilia: pubblicata la mappa del Ministero della Salute, che aggiorna i cittadini sull’incremento giornaliero di contagi, decessi e guariti.

Covid Italia, bollettino oggi 19 gennaio: 10.497 contagi e 603 morti

Covid, il bollettino di martedì 19 gennaio. Nelle ultime 24 ore, in Italia, i nuovi contagi sono stati 10.497 (8.824 ieri), mentre le vittime 603 (377 ieri), secondo i dati del ...

