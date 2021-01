Coronavirus: obiettivo Ue 80% categorie a rischio vaccinato entro marzo (Di martedì 19 gennaio 2021) Bruxelles, 19 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea punta ad avere nell'Ue "l'80%" del personale medico e degli anziani vaccinati contro Covid-19 "entro marzo". E' uno degli obiettivi della comunicazione che l'Esecutivo comunitario si appresta ad approvare oggi, in vista del dibattito tra i capi di Stato e di governo dell'Ue dopodomani, apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari a Bruxelles. Si tratta di un obiettivo "molto realistico", osservano le fonti, dato che arriveranno più vaccini, sia da Pfizer e BioNTech, che sta aumentando la capacità produttiva dei suoi stabilimenti (i lavori nella fabbrica di Puurs, nelle Fiandre, sono la ragione dei ritardi nelle consegne di questi giorni), che da AstraZeneca, che settimana prossima potrebbe ottenere l'ok dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Inoltre, c'è attesa anche per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Bruxelles, 19 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea punta ad avere nell'Ue "l'80%" del personale medico e degli anziani vaccinati contro Covid-19 "". E' uno degli obiettivi della comunicazione che l'Esecutivo comunitario si appresta ad approvare oggi, in vista del dibattito tra i capi di Stato e di governo dell'Ue dopodomani, apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari a Bruxelles. Si tratta di un"molto realistico", osservano le fonti, dato che arriveranno più vaccini, sia da Pfizer e BioNTech, che sta aumentando la capacità produttiva dei suoi stabilimenti (i lavori nella fabbrica di Puurs, nelle Fiandre, sono la ragione dei ritardi nelle consegne di questi giorni), che da AstraZeneca, che settimana prossima potrebbe ottenere l'ok dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Inoltre, c'è attesa anche per il ...

