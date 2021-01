Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 19 gennaio 2021: 1100 nuovi casi e 59 morti (Di martedì 19 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, martedì 19 gennaio 2021 : sono 1100 i nuovi casi positivi (563 a Roma città) su oltre 36mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I nuovi decessi sono 59 ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) nel, ildi, martedì 19: sonopositivi (563 a Roma città) su oltre 36mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Idecessi sono 59 ...

RaiNews : Con il nuovo DPCM uno dei siti archeologici più visitati al mondo torna ad accogliere i visitatori pur nel rispetto… - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, in Brasile è emergenza ossigeno. Bolsonaro sotto attacco - v3rd3acqua : RT @RaiNews: Con il nuovo DPCM uno dei siti archeologici più visitati al mondo torna ad accogliere i visitatori pur nel rispetto delle norm… - MarioGuglielmi : Coronavirus, 17 nuovi decessi in Liguria segnalati nel bollettino odierno (19 gennaio) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: California primo Stato Usa a superare 3 milioni di casi. Cina, al via la costruzion... la Repubblica Usa, le 11 frasi shock di Donald Trump durante i quattro anni da presidente. VIDEO

Definisce gli immigrati come persone che “portano droga, portano crimine. Il presidente uscente, senza dubbio, verrà ricordato anche per la sua comunicazione sopra le righe, con diverse frasi che hann ...

Covid: record di 1.600 morti in Gb, totale oltre 90.000

LONDRA, 19 GEN - Nuovo record assoluto di 1.610 morti per Covid (contro i circa 600 conteggiati ieri) nel Regno Unito, alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale st ...

Definisce gli immigrati come persone che “portano droga, portano crimine. Il presidente uscente, senza dubbio, verrà ricordato anche per la sua comunicazione sopra le righe, con diverse frasi che hann ...LONDRA, 19 GEN - Nuovo record assoluto di 1.610 morti per Covid (contro i circa 600 conteggiati ieri) nel Regno Unito, alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale st ...