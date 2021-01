Coronavirus | Lombardia | vaccinazione farmacisti dal 20 febbraio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Inpartirà il 20ladeicontro Covid-19, annuncia il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Emanuele Monti. "I- sottolinea - hanno svolto un ruolo prezioso durante l'amergenza sanitaria, a diretto contatto con la popolazione, pur essendo stati completamente dimenticati dal Governo. Per questa ragione, in linea con quanto scaturito dall'audizione dello scorso mercoledì in Commissione Sanità del responsabile regionale per la campagna vaccinale" anti-Covid, Giacomo Lucchini, "Regioneli vaccinerà nella fase 1, al pari di tutti gli altri operatori sanitari". "Ho avuto oggi un incontro con il responsabile regionale per la campagna vaccinale contro il Covid-19 - ...