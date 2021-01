Coronavirus, la nuova mutazione che arriva dal Brasile. L'epidemiologo: "Riesce a rallentare di dieci volte gli anticorpi" (Di martedì 19 gennaio 2021) La variante è stata diagnosticata a Manaus e isolata l'11 gennaio scorso dall'Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive (Niid). Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma: "Il virus mutato sarebbe non solo più infettivo ma potrebbe anche re-infettare chi è già... Leggi su repubblica (Di martedì 19 gennaio 2021) La variante è stata diagnosticata a Manaus e isolata l'11 gennaio scorso dall'Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive (Niid). Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma: "Il virus mutato sarebbe non solo più infettivo ma potrebbe anche re-infettare chi è già...

RegLombardia : #Covid19 ?? La nuova ordinanza del Ministero della Salute, colloca la Lombardia in ZONA ROSSA, ovvero ad alto rischi… - RegioneLazio : ll Lazio in ZONA ARANCIONE Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero del… - cronaca_news : Coronavirus, la nuova mutazione che arriva dal Brasile. L'epidemiologo: 'Riesce a rallentare di dieci volte gli ant… - StraNotizie : Coronavirus, la nuova mutazione che arriva dal Brasile. L'epidemiologo: 'Riesce a rallentare di dieci volte gli ant… - wshaper : Nell'ospedale di una città sciistica in Baviera, Garmisch-Partenkirchen, su 73 contagiati ben 35 sembrano affetti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova ordinanza di Orlando: "Vietato stazionare vicino alle scuole" PalermoToday Vaccini, ora si va a rilento

Dopo lo sprint iniziale, arrivano i primi segnali che fanno pensare ad un rallentamento sulla tabella di marcia. E infatti: «Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani ...

Vaccino, se il piano decolla Italia Covid free a ottobre ma resta l'incognita delle varianti del virus

Quando finirà? O, perlomeno, quando ci sarà una schiarita? Gli esperti evitano di azzardare previsioni perché ancora tante sono le incognite sulla pandemia. Tuttavia i ...

Dopo lo sprint iniziale, arrivano i primi segnali che fanno pensare ad un rallentamento sulla tabella di marcia. E infatti: «Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani ...Quando finirà? O, perlomeno, quando ci sarà una schiarita? Gli esperti evitano di azzardare previsioni perché ancora tante sono le incognite sulla pandemia. Tuttavia i ...