Coronavirus Italia, il bollettino del 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, scende il tasso di positività (Di martedì 19 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 10.497 nuovi casi di Coronavirus su 254.070 tamponi effettuati. E' di 10.497 il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su 254.070 tamponi effettuati. Numero che porta il totale dei positivi, da inizio emergenza, a 2.400.598. I decessi sono stati 603, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 83.157. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.487, 57 in meno rispetto a ieri: in totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. scende a 4,1% il tasso di positività, rispetto al 5,6 di ieri.

