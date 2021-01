Coronavirus, in Veneto 162 decessi in 24 ore. Superati i 300 mila contagi dall’inizio della pandemia – Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 162 i decessi per Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, e 957 i nuovi casi di contagio (un numero che come ieri resta sotto quota mille). Secondo il bollettino odierno il numero complessivo delle infezioni dall’inizio dell’emergenza sanitaria in regione supera così le 300 mila (300.127). Il bilancio totale delle vittime sale a quota 8.187. I ricoverati negli ospedali diminuiscono ancora: 2.603 (-58 oggi) i pazienti positivi al Coronavirus nei reparti non critici, e 339 (-15) quelli nelle terapie intensive. Il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista pubblicata oggi su la Repubblica ha parlato così della riduzione del 53% delle dosi di vaccini da parte della Pfizer: «Non solo tagliano le forniture, ma decidono le ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 162 iper Covid-19 innelle ultime 24 ore, e 957 i nuovi casi dio (un numero che come ieri resta sotto quota mille). Secondo il bollettino odierno il numero complessivo delle infezionidell’emergenza sanitaria in regione supera così le 300(300.127). Il bilancio totale delle vittime sale a quota 8.187. I ricoverati negli ospedali diminuiscono ancora: 2.603 (-58 oggi) i pazienti positivi alnei reparti non critici, e 339 (-15) quelli nelle terapie intensive. Il governatore delLuca Zaia in un’intervista pubblicata oggi su la Repubblica ha parlato cosìriduzione del 53% delle dosi di vaccini da partePfizer: «Non solo tagliano le forniture, ma decidono le ...

