Coronavirus in Toscana: 26 morti, oggi 19 gennaio. Oltre 4mila da inizio pandemia. E 241 nuovi positivi (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 26 i morti per Coronavirus in Toscana, oggi 19 gennaio. Si tratta di 14 donne e 12 uomini con età media di 81 anni. Che fanno salire a Oltre quattromila (esattamente 4.020) i deceduti in Toscana da inizio pandemia. Uno sterminio. Quindi non si può, e non si deve, tirare un sospiro di sollievo quando si scopre che, invece, i nuovi contagi sono scesi a 241 Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 26 iperin19. Si tratta di 14 donne e 12 uomini con età media di 81 anni. Che fanno salire aquattromila (esattamente 4.020) i deceduti inda. Uno sterminio. Quindi non si può, e non si deve, tirare un sospiro di sollievo quando si scopre che, invece, icontagi sono scesi a 241

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana #19gennaio ?? 241 nuovi casi ?? 7.623 tamponi eseguiti ?? 836 ricoverati (-9 da ieri)… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Vaccini anti Covid a domicilio, raggiri ai danni delle persone anziane. Si precisa che al mom… - Toscanaoggi : #Coronavirus in #Toscana: 241 nuovi casi, età media 52 anni. 26 decessi - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana #19gennaio ?? 241 nuovi casi ?? 7.623 tamponi eseguiti ?? 836 ricoverati (-9 da ieri) ?? 12… - PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di martedì 19 gennaio -