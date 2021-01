Coronavirus in Sicilia: 1.641 nuovi positivi. L’isola si conferma prima in Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 1.641 i nuovi positivi al Covid in Sicilia (la Regione con il numero più alto in Italia) su 21.167 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso che sale al 7,7%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.064. I positivi sono 47.527 con un aumento di 642 Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 1.641 ial Covid in(la Regione con il numero più alto in) su 21.167 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso che sale al 7,7%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.064. Isono 47.527 con un aumento di 642

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - ilmattinodisici : Coronavirus in Sicilia: 1.641 nuovi positivi. L’isola si conferma prima in Italia - MDiretta : Coronavirus: a Messina 198 positivi in più di ieri, in Sicilia 18 ricoverati e 962 guariti in più [DETTAGLI] -… - NewSicilia : +++ I dati dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani +++ #Newsicilia -