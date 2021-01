Coronavirus in Piemonte, bollettino di martedì 19 gennaio 2021: 716 nuovi casi e 34 morti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, martedì 19 gennaio 2021, sono 716 di cui 124 dopo test antigenico) pari al 3,5% dei 20.319 tamponi eseguiti (di cui 12.585 antigenici), in più rispetto a ieri i casi di persone positive al ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi,19, sono 716 di cui 124 dopo test antigenico) pari al 3,5% dei 20.319 tamponi eseguiti (di cui 12.585 antigenici), in più rispetto a ieri idi persone positive al ...

LaStampa : Il coronavirus falcia altre mille imprese: “Il Piemonte è tornato indietro di vent’anni” - infoitsalute : Coronavirus, il Piemonte pronto a somministrare il vaccino negli studi dei medici di base - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il commissario straordinario al #Coronavirus della regione Piemonte Vincenzo Coccolo spiega come la sua regione si sta r… - ObiettivoNews1 : CORONAVIRUS – Oggi 23 nuovi casi positivi in Canavese; 716 in Piemonte - vassilysortino : il #Piemonte fa una buona cosa permettendo di vaccinarsi anche dal medico di famiglia. Poi arriva il suo presidente… -