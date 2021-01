Coronavirus in Lombardia | aumentano gli ingressi in terapia intensiva 57 decessi in 24 ore

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il bollettino del 19 gennaio Scendono sotto i 1.000 i nuovi casi diin. Sono +930 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 24.129 tamponi. Ieri erano stati +1.189 con 16.338 tamponi. Scende la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati da 7,2% a 3,8%. Iper Covid nelle ultime 24 ore sono invece 57, in aumento rispetto a ieri quando invece erano stati 45. I nuoviinsono 34 per un totale di 425 persone ricoverate in rianimazione, 3.619 persone ricoverate con sintomi e 49.417 persone in isolamento domiciliare.i guariti: adesso sono 436.485, +976 da ieri. Le persone attualmente positive al virus in Regione sono 53.461. January 19, 2021 Le province Ecco i casi di ...

La classificazione della Lombardia come zona rossa smentita dai numeri, che vedono ricoveri in ribasso in tutta Italia per Coronavirus. I nuovi casi sono contenuti