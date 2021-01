CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 19 GENNAIO: AUMENTANO I GUARITI (Di martedì 19 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS AUMENTANO i contagi da CORONAVIRUS di pari passo ai tamponi. Diminuisce invece, il tasso di positività: 4,1% (-1,4% rispetto a ieri). A partire dal 15.01.2021 la trasmissione dati rispetta quanto disposto dalla Circolare “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” n.705 del 08.01.2021. GLI AGGIORNAMENTI In 24h 10.497 positivi su 254.070 test effettuati. Rispettivamente, +1.673 infetti e +95.396 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 18 GENNAIO. Inoltre diminuisce le terapie intensive, -57. Scende anche il numero dei ricoveri, -185 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei GUARITI, 21.428 (+6.665 rispetto ai dati del 18 GENNAIO). In 24h sono morte 603 persone a causa del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELi contagi dadi pari passo ai tamponi. Diminuisce invece, il tasso di positività: 4,1% (-1,4% rispetto a ieri). A partire dal 15.01.2021 la trasmissione dati rispetta quanto disposto dalla Circolare “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” n.705 del 08.01.2021. GLI AGGIORNAMENTI In 24h 10.497 positivi su 254.070 test effettuati. Rispettivamente, +1.673 infetti e +95.396 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 18. Inoltre diminuisce le terapie intensive, -57. Scende anche il numero dei ricoveri, -185 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei, 21.428 (+6.665 rispetto ai dati del 18). In 24h sono morte 603 persone a causa del ...

RegioneLazio : #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vac… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate fino alle 17 di oggi in Italia: 1.197.913 Variazione rispetto alle 1… - Adnkronos : #Coronavirus, 293 #medici morti in Italia - voceditalia : Coronavirus in Italia: la curva non decresce e risalgono i casi, 603 vittime - Antonel15773761 : RT @NewSicilia: La vitamina D avrebbe un ruolo attivo sui malati di #Covid19, in senso marcatamente positivo #Newsicilia -