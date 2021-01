Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 (Di martedì 19 gennaio 2021) sono 10.497 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 8.824), a fronte di 254.070 tamponi giornalieri effettuati (ieri 158.674), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,56%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 603 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.487 (-57), con 176 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 gennaio 2021)10.497 icontagi di Covid-19 in(ieri 8.824), a fronte di 254.070 tamponi giornalieri effettuati (ieri 158.674), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,56%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime603 in un giorno, mentre le terapie intensive2.487 (-57), con 176ingressi nelle ultime 24 ore.

