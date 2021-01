Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 19 gennaio 2021: i nuovi casi regione per regione (tabella) (Di martedì 19 gennaio 2021) Contagi, decessi e ricoveri: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel bollettino del Ministero della Salute Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Contagi, decessi e ricoveri: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica neldel Ministero della Salute

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - TirrenoLivorno : ?? L'EMERGENZA. Nella giornata di lunedì il bollettino dell'Asl Nord Ovest fa registrare in tutto 131 casi: la metà… - Open_gol : ?? Diminuiscono le persone ricoverate e in terapia intensiva - PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di martedì 19 gennaio - divorex82 : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #19gennaio - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zero. #IoSe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid oggi Marche, il bollettino Coronavirus del 19 gennaio. Dati e contagi il Resto del Carlino Covid, 57 ricoverati e due decessi alle Scotte

Due ingressi, una dimissione e un decesso nell’area covid delle Scotte. I pazienti ricoverati sono 57, di cui 6 in terapia intensiva e 8 con assistenza respiratoria tramite casco. “Si ricorda che i de ...

Coronavirus, Spallanzani: 193 pazienti positivi ricoverati, 30 in terapia intensiva

Coronavirus, Spallanzani: i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1801 ...

Due ingressi, una dimissione e un decesso nell’area covid delle Scotte. I pazienti ricoverati sono 57, di cui 6 in terapia intensiva e 8 con assistenza respiratoria tramite casco. “Si ricorda che i de ...Coronavirus, Spallanzani: i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1801 ...