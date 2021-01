Coronavirus | il bollettino di oggi | 10 497 casi e 603 morti In forte calo gli attualmente positivi Il tasso di positività al 4 | 1

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 10.497 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.824 di ieri ma con 254.070 tamponi (compresi i test rapidi antigenici), oltre 95mila più di ieri. Ildità cala dal 5,56% al 4,1. In aumento i decessi: 603 con i 377 di ieri, per un totale 83.157 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a scendere i ricoveri: nelle terapie intensive sono 2.487 (-57) con 176 ingressi giornalieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 22.699 pazienti (-185). Gli, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 535.524 (-11.535 ), 510.338 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 21.428 in più. La regione con il maggiore incremento di nuovi ...