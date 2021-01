Coronavirus, i numeri in chiaro. Daniela Paolotti: «Serve un nuovo piano di restrizioni, la variante Covid arriverà presto» – Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) In Italia oggi, 19 gennaio, sono 10.497 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono poi state registrate 603 nuove vittime, per un totale di 83.157 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati arrivano a fronte di +254.070 tamponi effettuati, mentre ieri il numero dei tamponi era stato di +158.674. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono al momento 2.484; di questi, 176 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono scesi a 22.699, ieri erano 22.884. Sono 510.338 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Seppur i decessi, nel giro di 24 ore, sono aumentati sensibilmente, «le restrizioni di Natale sembrano aver funzionato, anche se il miglioramento è davvero minimo», dice a ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) In Italia oggi, 19 gennaio, sono 10.497 i nuovi contagi daregistrati nell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono poi state registrate 603 nuove vittime, per un totale di 83.157 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati arrivano a fronte di +254.070 tamponi effettuati, mentre ieri il numero dei tamponi era stato di +158.674. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono al momento 2.484; di questi, 176 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono scesi a 22.699, ieri erano 22.884. Sono 510.338 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Seppur i decessi, nel giro di 24 ore, sono aumentati sensibilmente, «ledi Natale sembrano aver funzionato, anche se il miglioramento è davvero minimo», dice a ...

