Coronavirus, Fontana: “Presentato il ricorso al Tar contro la zona rossa in Lombardia” (Di martedì 19 gennaio 2021) La Lombardia tira dritto e presenta il ricorso al Tar contro la zona rossa istituita dal governo per contenere le infezioni da Sars-Cov-2. La Regione passa quindi dalle parole ai fatti: “Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo Presentato ricorso al Tar contro la decisione del governo, e chiesto al ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese”, ha annunciato il presidente Attilio Fontana in Consiglio Regionale. La zona rossa stata definita da Fontana “fortemente, e ingiustamente, penalizzante” per la regione. “Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Latira dritto e presenta ilal Tarlaistituita dal governo per contenere le infezioni da Sars-Cov-2. La Regione passa quindi dalle parole ai fatti: “Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamoal Tarla decisione del governo, e chiesto al ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese”, ha annunciato il presidente Attilioin Consiglio Regionale. Lastata definita da“fortemente, e ingiustamente, penalizzante” per la regione. “Credo sia oggettivamente evidente che lae i lombardi hanno ...

Noovyis : (Coronavirus, Fontana: “Presentato il ricorso al Tar contro la zona rossa in Lombardia”) Playhitmusic - - Ticinonline : «Zona rossa penalizzante», la Lombardia ha fatto ricorso #lombardia #zonarossa #fontana #coronavirus - RedazioneLaNews : #Milano Lombardia zona rossa, ecco il ricorso di Fontana: 'Decisione su dati vecchi' - Duncanilcan : Degli oltre 65mila decessi covid in Italia il 36,7% sono avvenuti in Lombardia. Fontana: - infoitinterno : Coronavirus, Fontana fa ricorso al Tar contro il Dpcm: «Dovremmo essere arancioni, criteri sbagliati per la scelta… -