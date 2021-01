Coronavirus, cosa sappiamo sulla variante scoperta in Brasile (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: Milan Wulf via Pixabay)Oltre alla variante del Coronavirus rintracciata nel Regno Unito e quella in Sudafrica, ne è stata individuata una ulteriore, scoperta in Brasile, caratterizzata dalla mutazione E484K. La nuova forma desta la preoccupazione degli scienziati e ha indotto il ministro della Salute Speranza a firmare un’ordinanza con cui ferma i voli dal Brasile – e l’Italia non è l’unica ad averli bloccati. I ricercatori sono già all’opera per capire quali cambiamenti potrebbe portare con sé la nuova variante. Ad esempio c’è già una prima analisi genomica su virological.org, nonché uno studio su bioRxiv anche della mutazione E484K, che era presente già nella variante scoperta in Sudafrica (che però è differente e l’origine della mutazione è ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: Milan Wulf via Pixabay)Oltre alladelrintracciata nel Regno Unito e quella in Sudafrica, ne è stata individuata una ulteriore,in, caratterizzata dalla mutazione E484K. La nuova forma desta la preoccupazione degli scienziati e ha indotto il ministro della Salute Speranza a firmare un’ordinanza con cui ferma i voli dal– e l’Italia non è l’unica ad averli bloccati. I ricercatori sono già all’opera per capire quali cambiamenti potrebbe portare con sé la nuova. Ad esempio c’è già una prima analisi genomica su virological.org, nonché uno studio su bioRxiv anche della mutazione E484K, che era presente già nellain Sudafrica (che però è differente e l’origine della mutazione è ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: cosa dice la legge per i medici che non vogliono vaccinarsi? #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - RegLombardia : #Covid19 ?? La nuova ordinanza del Ministero della Salute, colloca la Lombardia in ZONA ROSSA, ovvero ad alto rischi… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: tutte le #NUOVE #REGOLE zona per zona - moonlnmr : Comunque quando la situazione coronavirus migliora mi ubriacherò tutte le sere me ne andrò pure in discoteca anche… -