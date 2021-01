Coronavirus, bollettino del 19 gennaio: aumentano le vittime (603, ieri 377) e i contagi (10.497, ieri 8.824) (Di martedì 19 gennaio 2021) Almeno tre nuove varianti del Covid stanno destando preoccupazione a causa della velocità con cui si diffondono. Se non agiamo ora con determinazione, potremmo non essere in grado di contenere il rischio di una terza ondata di infezioni potenzialmente più dura. Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Almeno tre nuove varianti del Covid stanno destando preoccupazione a causa della velocità con cui si diffondono. Se non agiamo ora con determinazione, potremmo non essere in grado di contenere il rischio di una terza ondata di infezioni potenzialmente più dura. Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 19 gennaio: 10.497 nuovi casi e 603 morti - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 10.497 casi e 603 morti. In forte calo gli attualmente positivi. Il tasso di po… - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 10.497 nuovi casi e 603 morti - Renzoseccia : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 - LaNotiziaTweet : Coronavirus, il bollettino di oggi: 10.497 casi e 603 morti. In forte calo gli attualmente positivi. Il tasso di po… -