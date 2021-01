Coroanvirus | ultime news Pfizer ritarda ancora consegna dei vaccini Ira di Arcuri LIVE

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dall'azienda farmaceuticaarriva una nuova frenata unilaterale nelladelle dosi destinate all'Italia. Convocata per oggi una riunione con le Regioni e i ministri Speranza e Boccia. La Conferenza delle Regioni chiede un vertice al più presto anche sulla scuola

Il Sole 24 ORE

PESARO - Palazzina 3 dell’ospedale di Muraglia. Inizia qui, dopo una rampa di scale, il percorso per la vaccinazione da Covid-19. Ultima chiamata ieri mattina per il ...Sono stati 700, per un totale di oltre 4000 somministrazioni, i flaconi di vaccino anti Covid-19 utilizzati dall’Area vasta 5 fino ad ora. Va avanti senza sosta dal 27 dicembre scorso, il Piano vaccin ...