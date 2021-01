Coppa Italia, Roma-Spezia streaming: dove vedere la gara in diretta (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma Spezia streaming – Tornare in campo per mettersi alle spalle la delusione del derby. Questo sembra essere lo spirito con cui la Roma attende questa sera all’Olimpico lo Spezia, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione guidata da Vincenzo Italiano non è però da sottovalutare. Le due squadre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021)– Tornare in campo per mettersi alle spalle la delusione del derby. Questo sembra essere lo spirito con cui laattende questa sera all’Olimpico lo, nellavalida per gli ottavi di finale di. La formazione guidata da Vincenzono non è però da sottovalutare. Le due squadre L'articolo

ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - Mayoral_Borja : ?? Coppa Italia ?? Spezia Calcio ?? Stadio Olimpico ??? Tuesday, January 19th ?21:15 #?? #ASRoma DAJE! #RomaSpezia ?????? - ZZiliani : #Caressa sbalordito per come ha giocato male la #Juventus. Evidentemente col #Sassuolo (in 10 uomini per un’ora) e… - GazzettadellaSp : Notte di Coppa Italia, Spezia all'Olimpico con tante novità per giocarsi la qualificazione (live)… - NecoVerbis : Non è che @frangiorgino in prima serata è un po' troppo gasato? @RaiUno @RaiPlay @Tg1Rai @SpecialeTg1 non è la fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia, ecco quando si giocherà il derby di Milano Il Milanista Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Dzeko in panchina. Galabinov torna titolare

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Spezia, sifda degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico.

C. ITALIA, Roma-Spezia: in campo Agudelo-Saponara

Stasera alle ore 21.15 all'Olimpico si sfidano Roma e Spezia nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Roma ...

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Spezia, sifda degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico.Stasera alle ore 21.15 all'Olimpico si sfidano Roma e Spezia nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Roma ...