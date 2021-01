Coppa Italia, Roma-Spezia: Fonseca sceglie Borja Majoral, Italiano con Galabinov. Le formazioni ufficiali (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle ore 21,15 la Roma affronterà lo Spezia nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.All'Olimpico scenderanno in campo giallorossi e bianconeri, chi tra le due squadre trionferà dovrà vedersela ai quarti di finale contro il Napoli di Rino Gattuso. Le formazioni ufficiali del match.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.Spezia: (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara. Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Alle ore 21,15 laaffronterà lonella gara valida per gli ottavi di finale di.All'Olimpico scenderanno in campo giallorossi e bianconeri, chi tra le due squadre trionferà dovrà vedersela ai quarti di finale contro il Napoli di Rino Gattuso. Ledel match.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.: (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo,, Saponara.

LIVE Roma-Spezia - Mkhitaryan e Pellegrini titolari, Cristante in difesa. Nello Spezia si rivede Galabinov. Portieri in campo per il riscaldamento

Dopo il pesante ko nel derby contro la Lazio, la Roma di Paulo Fonseca è chiamata al riscatto questa sera contro lo Spezia, negli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia, con l'obiettivo anc ...

