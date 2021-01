Coppa Italia, Roma-Spezia 2-4 d.t.s: liguri ai quarti, per i giallorossi potrebbe comunque arrivare sconfitta a tavolino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Roma cede 4-2 allo Spezia al termine della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.Sfida a dir poco pazzesca quella dell'Olimpico che ha visto la sconfitta casalinga dei giallorossi, la cosa davvero che colpisce di più è l'ennesimo errore da parte del team manager Romanista. Dopo l'episodio Diawara in quel di Verona a inizio stagione, costato la sconfitta a tavolino, ecco una situazione analoga. La Roma nel corso della gara comunque persa contro gli uomini di Vincenzo Italiano hanno effettuato sei cambi nonostante quali previsti siano cinque.La sfida è stata comunque vinta dagli spezzini che hanno disputato una gara davvero di altissimo livello: dopo il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lacede 4-2 alloal termine della gara valida per gli ottavi di finale di.Sfida a dir poco pazzesca quella dell'Olimpico che ha visto lacasalinga dei, la cosa davvero che colpisce di più è l'ennesimo errore da parte del team managernista. Dopo l'episodio Diawara in quel di Verona a inizio stagione, costato la, ecco una situazione analoga. Lanel corso della garapersa contro gli uomini di Vincenzono hanno effettuato sei cambi nonostante quali previsti siano cinque.La sfida è statavinta dagli spezzini che hanno disputato una gara davvero di altissimo livello: dopo il ...

