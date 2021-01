Coppa Italia: incubo Roma, passa lo Spezia 4-2 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - A poco più di 5 anni di distanza, si ripresenta l'incubo Spezia per la Roma agli ottavi di Coppa Italia. La formazione giallorossa viene nuovamente eliminata dai liguri, stavolta ai supplementari e non ai calci di rigore. Finisce con uno scoppiettante e incredibile 4-2 sul campo, che non sara' neanche omologato viste le sei sostituzioni effettuate dai giallorossi (sinonimo di sconfitta a tavolino, sarebbe la seconda stagionale). Incredibile epilogo per la squadra di Fonseca, costretta a giocare anche l'intera mezz'ora di extra-time con due uomini in meno. Decidono i gol al 107' dell'ex Verde e nel finale di Saponara, dopo che Pellegrini e Mkhitaryan erano riusciti a recuperare il doppio vantaggio bianconero di Galabinov e dello stesso Saponara. Grande festa per la squadra di ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - A poco più di 5 anni di distanza, si ripresenta l'per laagli ottavi di. La formazione giallorossa viene nuovamente eliminata dai liguri, stavolta ai supplementari e non ai calci di rigore. Finisce con uno scoppiettante e incredibile 4-2 sul campo, che non sara' neanche omologato viste le sei sostituzioni effettuate dai giallorossi (sinonimo di sconfitta a tavolino, sarebbe la seconda stagionale). Incredibile epilogo per la squadra di Fonseca, costretta a giocare anche l'intera mezz'ora di extra-time con due uomini in meno. Decidono i gol al 107' dell'ex Verde e nel finale di Saponara, dopo che Pellegrini e Mkhitaryan erano riusciti a recuperare il doppio vantaggio bianconero di Galabinov e dello stesso Saponara. Grande festa per la squadra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia, ecco quando si giocherà il derby di Milano Il Milanista Spezia, Italiano: “Quando si vuole si può ottenere qualsiasi cosa”

“Abbiamo vissuto un periodo non bello ma non abbiamo mai mollato” Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Italiano in occasione di Roma-Spezia, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue ...

Coppa Italia, lo spezia batte la Roma 4-2 dopo i tempi supplementari ed accede ai quarti di finale, dove affronterà il Napoli

in doppia inferiorità numerica Colpo dello Spezia che accede a sorpresa ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. La squadra di Fonseca esce sconfitta 4-2 ai tempi supplementari.

