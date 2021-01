Coppa Italia, follia Roma! Sesta sostituzione non consentita: avrebbe perso a tavolino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Altro, clamoroso, pasticcio in casa Roma. Dopo il caso Diawara che ha portato la sconfitta a tavolino in Serie A contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, la squadra giallorossa va ancora contro il regolamento effettuando il sesto cambio nei tempi supplementari della partita di Coppa Italia contro lo Spezia. Sul risultato di 2-2, nella fase iniziale del secondo tempo supplementare, l’arbitro ha espulso Gianluca Mancini e Pau Lopez costringendo la panchina romanista a mandare in campo Daniel Fuzato e Roger Ibanez nonostante Lorenzo Pellegrini avesse segnalato il rischio d’infrazione del regolamento a Paulo Fonseca. Lo sviluppo della partita, comunque, è stato infausto per i capitolini che hanno chiuso la partita subendo un 4-2 clamoroso. Anche in caso di vittoria, però, la società di Dan Friedkin sarebbe incorsa nella sconfitta a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Altro, clamoroso, pasticcio in casa Roma. Dopo il caso Diawara che ha portato la sconfitta ain Serie A contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, la squadra giallorossa va ancora contro il regolamento effettuando il sesto cambio nei tempi supplementari della partita dicontro lo Spezia. Sul risultato di 2-2, nella fase iniziale del secondo tempo supplementare, l’arbitro ha espulso Gianluca Mancini e Pau Lopez costringendo la panchina romanista a mandare in campo Daniel Fuzato e Roger Ibanez nonostante Lorenzo Pellegrini avesse segnalato il rischio d’infrazione del regolamento a Paulo Fonseca. Lo sviluppo della partita, comunque, è stato infausto per i capitolini che hanno chiuso la partita subendo un 4-2 clamoroso. Anche in caso di vittoria, però, la società di Dan Friedkin sarebbe incorsa nella sconfitta a ...

“Abbiamo vissuto un periodo non bello ma non abbiamo mai mollato” Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Italiano in occasione di Roma-Spezia, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue ...

Coppa Italia, lo spezia batte la Roma 4-2 dopo i tempi supplementari ed accede ai quarti di finale, dove affronterà il Napoli

in doppia inferiorità numerica Colpo dello Spezia che accede a sorpresa ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. La squadra di Fonseca esce sconfitta 4-2 ai tempi supplementari.

