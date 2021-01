Controlli anti Covid | legnanesi rispettosi delle regole

(Di martedì 19 gennaio 2021) Legnano (Milano), 19 gennaio 2020.brava gente verrebbe da dire, o quanto meno: in una settimana di, infatti, la polizia locale non ha elevato alcuna ...

Viminale : Controlli del #18gennaio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?100.641 persone, 995 sanzionate, 10 denunciate… - Viminale : Controlli di #polizia del #16gennaio sulle misure anti #covid19. Verifiche su: ?80.970 persone, 1.336 sanzionate,… - Viminale : Controlli di #polizia del #15gennaio sulle misure anti #covid19. Verifiche su: ?91.467 persone, 1364 sanzionate,… - ComunePisa : Misure anti #Covid, controlli della Municipale: chiusi 3 minimarket in centro storico a #Pisa ??… - infoitinterno : Palermo, 62 multe e una denuncia: i controlli anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Siracusa News

Dati dell’attività 2020 della Polizia di Acqui Terme: 92.000 km percorsi e 5.106 ore di vigilanza per il rispetto delle norme anti-covid.In una settimana di controlli la Polizia locale non ha elevato multe per violazione di coprifuoco o quarantene ...