"Conte sta telefonando". Dopo la Polverini ecco chi potrebbe lasciare: terremoto in Forza Italia? (Di martedì 19 gennaio 2021) La votazione di Renata Polverini ieri alla Camera ha lasciato senza parole tutto il centrodestra, che adesso teme nuove defezioni al Senato. L'ex presidente del Lazio, infatti, ha votato sì alla fiducia al premier Conte: "La crisi sarebbe irresponsabile", ha detto. E ancora: "Lascio Forza Italia, mi assumo le mie responsabilità come ho sempre fatto". Un colpo di scena, che potrebbe avere un effetto trascinamento oggi a Palazzo Madama. "Il Senato confermerà che il governo Conte è di minoranza, gli Italiani meritano ben altro": questo è ciò che si legge nella nota unitaria del centrodestra. E Antonio Tajani è ottimista: "Altre defezioni? Non credo". Anche se ieri sera si temeva ci fossero altri due "traditori", i senatori azzurri Anna Carmela Minuto e Andrea Causin.

