Conte, sfida decisiva al Senato: questa sera il voto di fiducia (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Fiducia al Governo, oggi la parte seconda al Senato. Il timing previsto, a quanto si apprende, dovrebbe prevedere l’esito del voto sulla richiesta di fiducia da parte del premier non prima delle ore 20. L’intervento di Giuseppe Conte prendera’ il via alle 9.30 di mattina. Seguiranno piu’ o meno 5 ore di dibattito (intervallate dalle pause per la sanificazione dell’Aula) con circa due ore di dichiarazioni di voto nel tardo pomeriggio. L’esito del voto di fiducia a Palazzo Madama (al termine della ‘chiama’) quindi non dovrebbe avvenire prima delle 20. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Fiducia al Governo, oggi la parte seconda al Senato. Il timing previsto, a quanto si apprende, dovrebbe prevedere l’esito del voto sulla richiesta di fiducia da parte del premier non prima delle ore 20. L’intervento di Giuseppe Conte prendera’ il via alle 9.30 di mattina. Seguiranno piu’ o meno 5 ore di dibattito (intervallate dalle pause per la sanificazione dell’Aula) con circa due ore di dichiarazioni di voto nel tardo pomeriggio. L’esito del voto di fiducia a Palazzo Madama (al termine della ‘chiama’) quindi non dovrebbe avvenire prima delle 20.

ZZiliani : Impeccabile questa conferenza-stampa di #Conte in cui ha parlato e elogiato solo la #Juventus citando persino… - LegaSalvini : LA SFIDA DI MATTEO #SALVINI: CONTE CADRÀ E TOCCHERÀ A NOI - Maumol : Conte ha detto chiaramente che con Renzi non si torna, che sta cercando di rafforzare la maggioranza con elementi s… - CiaoKarol : Il giorno della verità. La sfida decisiva al Senato. I numeri che servono a Conte per resistere, LIVE TV dalle h. 0… - Agenzia_Dire : #Conte, sfida decisiva al #Senato: questa sera il voto di #fiducia -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sfida Conte sfida il voto delle Camere, ma i numeri sono risicati AGI - Agenzia Italia Juventus: Pirlo, l’assenza di autocritica e il confronto con Sarri

nella sfida più sentita del campionato contro l’Inter, riportata in alto dagli ex juventini Marotta, Conte e pure Vidal, che ha aspettato Madama per segnare il primo gol in campionato. La classifica ...

Sondaggi politici oggi 19 gennaio: italiani con Conte? Crollano Lega e FdI e volano PD e M5S

Un vero e proprio ribaltone che racconta la situazione italiana del momento: i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali SWG.

nella sfida più sentita del campionato contro l’Inter, riportata in alto dagli ex juventini Marotta, Conte e pure Vidal, che ha aspettato Madama per segnare il primo gol in campionato. La classifica ...Un vero e proprio ribaltone che racconta la situazione italiana del momento: i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali SWG.