Conte rischia l'osso del collo in aula? Retroscena-terremoto da Forza Italia: "Chi è disposto a votare sì alla fiducia" (Di martedì 19 gennaio 2021) Voci incontrollate da Palazzo Chigi. "Se Giuseppe Conte rischia, potrebbero votare sì alla fiducia due senatori di Forza Italia". alla MaratonaMentana su La7 arriva la notizia, o meglio l'indiscrezione del presunto "soccorso azzurro" al premier. La conta in aula volge al peggio: tre ex grillini, Giarrusso, Ciampolillo e Martella, sembrano intenzionati a votare contro il governo, così come Tiziana Gallo. Di questi 4, per la verità, solo Giarrusso era in predicato di schierarsi con Conte, rientrando nella compagine dei "costruttori". Ma basta questa voce per far capire come la soglia di una maggioranza accettabile, anche se solo a livello numerico e non certo politico, si sta abbassando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Voci incontrollate da Palazzo Chigi. "Se Giuseppe, potrebberosìdue senatori di".MaratonaMentana su La7 arriva la notizia, o meglio l'indiscrezione del presunto "soccorso azzurro" al premier. La conta involge al peggio: tre ex grillini, Giarrusso, Ciampolillo e Martella, sembrano intenzionati acontro il governo, così come Tiziana Gallo. Di questi 4, per la verità, solo Giarrusso era in predicato di schierarsi con, rientrando nella compagine dei "costruttori". Ma basta questa voce per far capire come la soglia di una maggioranza accettabile, anche se solo a livello numerico e non certo politico, si sta abbassando ...

LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - M5S_Europa : La #crisidigoverno rischia di favorire la criminalità organizzata. I 209 miliardi in arrivo dall'#UE sono ormai da… - animaprescelta : RT @opificioprugna: Oggi Liliana #Segre senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, 93 anni senza vaccino, è andata in #Senato per votare la fidu… - nannaenik : @mptuitter @WomanWithPen Sì, ma la maggioranza rischia ad ogni voto di qui alla fine della legislatura. Non mi semb… - Zedar73 : RT @opificioprugna: Oggi Liliana #Segre senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, 93 anni senza vaccino, è andata in #Senato per votare la fidu… -