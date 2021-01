Conte ottiene la fiducia alla Camera, domani il voto decisivo al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) . La Camera dei deputati vota favorevolmente alla fiducia al Governo Conte. Il presidente del Consiglio incassa e si prepara per domani, quando dovrà ottenere la fiducia al Senato. Sarà una partita completamente diversa, perché la maggioranza relativa – quella assoluta è solo un miraggio – è appesa al voto dei responsabili. Giuseppe Conte incassa la fiducia alla Camera. Il Governo giallorosso, o quel che ne resta, è momentaneamente salvo. La Camera dei deputati ha votato la fiducia al Governo con 321 a favore, 259 contrari e 27 astenuti: i parlamentari di Italia Viva si sono astenuti. Dopo una lunga discussione e il discorso del presidente del ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) . Ladei deputati vota favorevolmenteal Governo. Il presidente del Consiglio incassa e si prepara per, quando dovrà ottenere laal. Sarà una partita completamente diversa, perché la maggioranza relativa – quella assoluta è solo un miraggio – è appesa aldei responsabili. Giuseppeincassa la. Il Governo giallorosso, o quel che ne resta, è momentaneamente salvo. Ladei deputati ha votato laal Governo con 321 a favore, 259 contrari e 27 astenuti: i parlamentari di Italia Viva si sono astenuti. Dopo una lunga discussione e il discorso del presidente del ...

