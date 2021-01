Conte oggi al Senato Diretta Sfida finale | al premier basta ?la maggioranza semplice per non cadere

(Di martedì 19 gennaio 2021) IlGiuseppeè arrivato alforte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre laassoluta, ma qui il passaggio per il suo...

Ultime Notizie dalla rete : Conte oggi

Il premier Giuseppe Conte è arrivato al Senato forte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, ma qui il passaggio per il suo governo sarà più ...Ma pure in caso di maggioranza semplice, Conte ha fatto sapere che andrà avanti. Segui la diretta. 19 GEN - Oggi è il giorno della verità per le sorti del Governo guidato da Giuseppe Conte. Dopo la ...