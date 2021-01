Conte: 'Non si può governare con chi mina gli equilibri nella maggioranza'. SPECIALE TG DALLE 17 (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un discorso quasi fotocopia di quello tenuto ieri alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di trovare una sponda al suo governo nell'arena politica più incerta. I numeri ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un discorso quasi fotocopia di quello tenuto ieri alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppecerca di trovare una sponda al suo governo nell'arena politica più incerta. I numeri ...

Rischio frana per Forza Italia in vista del voto di fiducia in Senato. Tre parlamentari di Fi avrebbero nelle ultime ore dato già il via libera agli emissari del premier Conte e della ...

Nel corso della puntata di Otto e mezzo del 18 gennaio, c’è stata una opinione abbastanza forte di Scanzi contro Meloni. Il giornalista del Fatto Quotidiano infatti ha attaccato duramente il discorso ...

