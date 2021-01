Conte liquida Renzi | Aggressivo Patto con i costruttori | sì rimpasto

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 19 gennaio 2021) "Nel corso del 2020 abbiamo preso misure a sostegno di imprese e lavoratori, non sto dicendo che sono state sufficienti, siamo consapevoli delle sofferenze di famiglie e imprese, ma valgono circa il 6,6% del Pil" e pur se "non risolvono la sofferenza" dei cittadini e' "uno degli interventi piu' massicci realizzati in Europa ed e' grazie a questa rete di protezione che il Pil e' calato meno del previsto". Lo afferma in aula al Senato il Presidente del Consiglio, Giuseppe.