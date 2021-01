Conte, lavorare tutti insieme a riforma meditata titolo V. Maggioritario creerebbe instabilità politica (Di martedì 19 gennaio 2021) Sulla proposta del sistema proporzionale 'leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, ... Leggi su agenpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Sulla proposta del sistema proporzionale 'leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, ...

EmilioCarelli : Il gesto di Renzi si conferma da irresponsabili. La linea del M5S è chiara, conferma che le nostre posizioni sono d… - LauraBottici : Il #Movimento5stelle ha fiducia nel presidente Conte e continuerà a lavorare con la massima responsabilità. Siamo n… - M5S_Europa : Innescare una crisi politica in un momento così delicato è da irresponsabili. #Renzi evidentemente ignora le reali… - horowitzvla : #tagadala7 Sapete che la #bonino non voterà la fiducia al Pres. #Conte perché la sua als non le ha dato la data del… - MariannaMonter8 : Dai #Barbapapà ai #playmobil.. stanno dando il peggio in Senato. Ma pensate di essere simpatici? Mia figlia, 8 ANNI… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lavorare Governo: Conte, 'lavorare per inclusione sociale' SardiniaPost Ieri alla Camera oggi al Senato. Ma Conte si è corretto 8 volte

La linea resta la stessa rispetto a quella tenuta ieri alla Camera, tranne che per qualche piccola ma sostanziale modifica ...

Costruttori e lealisti, ministri in bilico e astri nascenti: il borsino dei siciliani nella crisi

Faraone e Sudano renziani fedeli. Fra i “costruttori” l’ex M5S Drago, non Giarrusso. L’ascesa e il ruolo del contiano Trizzino. Toto-ministri: Catalfo in bilico, Cancelleri promosso?

La linea resta la stessa rispetto a quella tenuta ieri alla Camera, tranne che per qualche piccola ma sostanziale modifica ...Faraone e Sudano renziani fedeli. Fra i “costruttori” l’ex M5S Drago, non Giarrusso. L’ascesa e il ruolo del contiano Trizzino. Toto-ministri: Catalfo in bilico, Cancelleri promosso?