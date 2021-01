Conte lacera il Senato e non se ne va Maggioranza esigua | il Governo navigherà a vista

Ultime Notizie dalla rete : Conte lacera

L'HuffPost

mentre qui in città, raggiungendo vette di disagio mai toccate prima, ci accapigliamo discutendo della presunta contagiosità del bottone musicale della Peppa Pig, a Roma un governo ormai moribondo, la ...Governo, mozione anti sovranista non basta. In gioco non c’è il Conte 2 bis o il Conte ter ma il futuro di questo Paese che passa per una maggioranza seria ...