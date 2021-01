Conte incassa la fiducia al Senato ma è caos sul voto di Ciampolillo. Due sì da Forza Italia, Italia Viva si astiene Diretta (Di martedì 19 gennaio 2021) incassa la fiducia al Senato con 154 voti favorevoli: due sì da Forza Italia, Italia Viva si astiene . Il presidente del Consiglio, dopo aver , ottiene la fiducia anche al Senato della Repubblica ma ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021)laalcon 154 voti favorevoli: due sì dasi. Il presidente del Consiglio, dopo aver , ottiene laanche aldella Repubblica ma ...

RaiNews : Il governo incassa la fiducia alla Camera con la maggioranza assoluta - MediasetTgcom24 : Governo, Conte incassa la fiducia al Senato: 156 votano a favore | 'Var' sul voto di Ciampolillo, Italia Viva si as… - Gazzetta_it : #CrisiGoverno #Conte incassa la fiducia al #Senato ma il voto è alla #Var - LaGazzettaWeb : Crisi di governo, Conte incassa la fiducia in Senato. La votazione: 156 sì, 140 no, 16 astenuti. Var sul pugliese C… - claudiodamico72 : Il Presidente Giuseppe Conte incassa la fiducia anche al Senato; 156 i voti a favore.???? Castiello a casa per COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte incassa Conte incassa la fiducia ma balla ancora, la maggioranza è instabile L'Unione Sarda Il Governo Conte ottiene la fiducia anche dal Senato

Con 156 voti a favore e 140 voti contro, e 16 astenuti, il governo di Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia anche dal Senato, dopo quella della Camera incassata ...

Conte incassa la fiducia (con la Var sul voto): ma ora è rebus tra rimpasto e dimissioni

ROMA - Il premier Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato al termine di una lunga giornata politica che si è arenata proprio alla fine con la necessità di andare in "sala Var" per il voto di Alfon ...

Con 156 voti a favore e 140 voti contro, e 16 astenuti, il governo di Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia anche dal Senato, dopo quella della Camera incassata ...ROMA - Il premier Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato al termine di una lunga giornata politica che si è arenata proprio alla fine con la necessità di andare in "sala Var" per il voto di Alfon ...