Conte in Senato: “C’è urgenza di politica, perché solo così si può evitare che il malessere diventi rabbia e trasformarlo in qualcosa di positivo” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ho indicato all’inizio il carattere politico delle scelte assunte, la politica è la più nobile delle arti e dei saperi, se declinata nel giusto spirito per risolvere i conflitti della società, per ricomporre i conflitti, per raccogliere istanze che rischiano di rimanere ai margini, afone, con il rischio di tradursi in rabbia. Abbiamo urgenza di politica, perché solo la politica può evitare che il malessere diventi contrapposizione e contribuire invece affinché trasformi questo malessere in qualcosa di positivo“. È un passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’aula del Senato in relazione alla situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ho indicato all’inizio il carattere politico delle scelte assunte, laè la più nobile delle arti e dei saperi, se declinata nel giusto spirito per risolvere i conflitti della società, per ricomporre i conflitti, per raccogliere istanze che rischiano di rimanere ai margini, afone, con il rischio di tradursi in. Abbiamodilapuòche ilcontrapposizione e contribuire invece affinché trasformi questoindi“. È un passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe, nell’aula delin relazione alla situazione ...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - matteosalvinimi : Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e comme… - sologiuma : RT @LucillaMasini: “Se Conte va avanti con meno di 161 voti dimostra di essere attaccato alla poltrona” ha detto Renzi, quel leader che 4 a… - smilypapiking : RT @ngiocoli: Bravo @peraltro: le parole contano! L’evoluzione europeista dei nostri Jake Angeli a cinque stelle, e altre balle https://t.… -