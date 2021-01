Conte in Aula risponde a Italia Viva: ‘Ho difeso vostre istanze, ma poi avete scelto la strada di attacchi mediatici. Non è la migliore per il Paese’ (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ho spesso difeso le vostre istanze ma a un certo punto avete preso una strada diversa, che non è quella della leale collaborazione. Diciamolo di fronte a tutti“. Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in replica al Senato e rivolgendosi a Italia Viva. “avete scelto la strada dell’aggressione e degli attacchi mediatici. avete iniziato a parlare fuori e non più dentro”, ha aggiunto, specificando che “forse non è la scelta migliore per il Paese”. “Comprendo la diffidenza sollevata ad esempio da Quagliariello: ha obiettato che il mio invito ai volenterosi ha una logica di annessione, un richiamo che ricorda i tempi bui del Novecento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ho spessolema a un certo puntopreso unadiversa, che non è quella della leale collaborazione. Diciamolo di fronte a tutti“. Così il premier Giuseppeintervenendo in replica al Senato e rivolgendosi a. “ladell’aggressione e degliiniziato a parlare fuori e non più dentro”, ha aggiunto, specificando che “forse non è la sceltaper il Paese”. “Comprendo la diffidenza sollevata ad esempio da Quagliariello: ha obiettato che il mio invito ai volenterosi ha una logica di annessione, un richiamo che ricorda i tempi bui del Novecento ...

NicolaPorro : Ammazza quante cose ha fatto 'sto governo. E tra poco assegno unico per famigle. Applausi dell'aula. E poi digitale… - matteosalvinimi : (Immagini di poco fa) Verso l'Aula del Senato per ascoltare Conte... Gli porterò i vostri saluti, sperando che ques… - Azione_it : Non voteremo la fiducia al #Governo. Consigliamo a #Conte un percorso lineare, istituzionale: si rechi al Quirinale… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Conte al Senato: “Mafia è virus peggiore del Covid, difesa legalità è nel nostro Dna”. Poi ricorda Borsellino: lungo a… - crivio69 : RT @GiorgiaMeloni: In Aula in scena l’ennesimo teatrino di Conte per raccattare consenso. Un indegno mercimonio che l’Italia non merita htt… -