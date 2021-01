Conte? "Così è impossibile governare". Retroscena, dopo la fiducia il Vietnam. Bomba a tarda sera: "Salirà al Quirinale" (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo dice anche Pier Luigi Bersani a DiMartedì a botta calda: "Ora il problema sarà nelle commissioni parlamentari". Il premier Giuseppe Conte ha incassato la fiducia al Senato, dopo quella alla Camera, e se possibile i numeri sono ancora più risicati: 156 sì, tra cui 3 senatori a vita, 140 contrari e 16 astenuti, quelli di Italia Viva. Un solo senatore ha tradito Matteo Renzi: è il leader del Psi Riccardo Nencini, che il premier non a caso aveva blandito definendolo durante il suo intervento a Palazzo Madama "un fine intellettuale". Ci sarebbe da sorridere, ma la situazione è tragica: perché Conte sarà anche riuscito a raggranellare i voti di qualche "costruttore", ma come nota anche Dagospia ne mancano ancora 5 per la maggioranza assoluta. "Con questi numeri le commissioni imploderanno ed è praticamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo dice anche Pier Luigi Bersani a DiMartedì a botta calda: "Ora il problema sarà nelle commissioni parlamentari". Il premier Giuseppeha incassato laal Senato,quella alla Camera, e se possibile i numeri sono ancora più risicati: 156 sì, tra cui 3 senatori a vita, 140 contrari e 16 astenuti, quelli di Italia Viva. Un solo senatore ha tradito Matteo Renzi: è il leader del Psi Riccardo Nencini, che il premier non a caso aveva blandito definendolo durante il suo intervento a Palazzo Madama "un fine intellettuale". Ci sarebbe da sorridere, ma la situazione è tragica: perchésarà anche riuscito a raggranellare i voti di qualche "costruttore", ma come nota anche Dagospia ne mancano ancora 5 per la maggioranza assoluta. "Con questi numeri le commissioni imploderanno ed è praticamente ...

