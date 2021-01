Conte chiude a Renzi e apre al 'ter', al Senato la prova decisiva (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI – Superare la prova dell'Aula del Senato e poi aprire il confronto con la maggioranza per un patto di legislatura con l'auspicio che possano arrivare i ‘Responsabili'. La strada di Conte è tracciata ma dipenderà dalla votazione di oggi. Il presidente del Consiglio ritiene il passaggio fondamentale non tanto sulla consistenza dei numeri, conta - questa la sua tesi, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - la differenza tra i no del centrodestra e le astensioni di Iv e i voti della maggioranza. Ma per il presidente del Consiglio, sostengono le stesse fonti, non ci sono alternative. La porta a Renzi è chiusa, il Paese non capirebbe e il Movimento 5 stelle si spaccherebbe, il suo ‘refrain'. Poi dopo si potrà discutere anche del ‘Conte ter'. Il premier è disponibile, secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti, perché il ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI – Superare la prova dell'Aula dele poi aprire il confronto con la maggioranza per un patto di legislatura con l'auspicio che possano arrivare i ‘Responsabili'. La strada diè tracciata ma dipenderà dalla votazione di oggi. Il presidente del Consiglio ritiene il passaggio fondamentale non tanto sulla consistenza dei numeri, conta - questa la sua tesi, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - la differenza tra i no del centrodestra e le astensioni di Iv e i voti della maggioranza. Ma per il presidente del Consiglio, sostengono le stesse fonti, non ci sono alternative. La porta a Renzi è chiusa, il Paese non capirebbe e il Movimento 5 stelle si spaccherebbe, il suo ‘refrain'. Poi dopo si potrà discutere anche del ‘ter'. Il premier è disponibile, secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti, perché il ...

myrtamerlino : 'Non si può cancellare ciò che è accaduto e recuperare quel clima di fiducia. Adesso si volta pagina, questo Paese… - ilfoglio_it : Non ha ricucito con Iv, riservando dolcezze all’opposizione. Ha offerto il proporzionale, la promessa di rimettere… - fisco24_info : Conte chiude a Renzi e apre al 'ter', al Senato la prova decisiva: AGI – Superare la prova dell'Aula del Senato e p… - bentospinozabot : RT @GASPARECARLINI: Conte chiude con l’appello più accorato: “Quando ci ricapita di far fuori Salvini e Renzi in meno di due anni?” (http… - BotBaruch : RT @GASPARECARLINI: Conte chiude con l’appello più accorato: “Quando ci ricapita di far fuori Salvini e Renzi in meno di due anni?” (http… -