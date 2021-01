Conte alla prova del Senato: la soglia per la maggioranza si abbassa (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governo alla prova di Palazzo Madama, si abbassa la soglia per la presenza delle astensioni. Parte la conta. Conte (Facebook)Conte studia il discorso per Palazzo Madama, è quello il prossimo appuntamento del premier per provare a tenere in vita il suo Governo. Dopo la maggioranza assoluta, cosa abbastanza prevedibile, incassata alla Camera, Conte si appresta a sondare la disponibilità del Senato ad offrirgli la sua fiducia. Sono momenti complicati, perchè li, in Senato la maggioranza non è di certo scontata, e molto, aiuterà, in questo senso, il nuovo regolamento del Senato, che considera gli astenuti non più come voti contrati, ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governodi Palazzo Madama, silaper la presenza delle astensioni. Parte la conta.(Facebook)studia il discorso per Palazzo Madama, è quello il prossimo appuntamento del premier perre a tenere in vita il suo Governo. Dopo laassoluta, cosa abbastanza prevedibile, incassataCamera,si appresta a sondare la disponibilità delad offrirgli la sua fiducia. Sono momenti complicati, perchè li, inlanon è di certo scontata, e molto, aiuterà, in questo senso, il nuovo regolamento del, che considera gli astenuti non più come voti contrati, ...

borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - MieleEmilio : RT @La7tv: #specialimentana Claudio Velardi commenta il discorso del premier #Conte alla Camera per la fiducia: 'Il suo discorso è stato pr… - BruceFake : RT @_DAGOSPIA_: POLVERINI VOTA SI’ ALLA FIDUCIA E LASCIA FORZA ITALIA PER IL NUOVO PARTITO DI CONTE:COSI' SARA' -