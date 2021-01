Conte, al via la conta al Senato: Rossi e Causin di Forza Italia votano la fiducia (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre la seduta fiume del Senato va avanti, si percepisce un cauto ottimismo nella maggioranza: i numeri dei Senatori disposti a salvare l'esecutivo arriva a 157, "ma la forbice arriva, teoricamente, ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre la seduta fiume delva avanti, si percepisce un cauto ottimismo nella maggioranza: i numeri deiri disposti a salvare l'esecutivo arriva a 157, "ma la forbice arriva, teoricamente, ...

