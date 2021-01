Conte al Senato Diretta Sì di Casini e Monti. Bonino vota no (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte stamani al Senato ha concluso le comunicazioni sulla crisi di governo dopo lo strappo di Italia viva. Ora è in corso il dibattito in Aula che... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier Giuseppestamani alha concluso le comunicazioni sulla crisi di governo dopo lo strappo di Italia viva. Ora è in corso il dibattito in Aula che...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - annaperina : RT @GreenItalia1: ??Grazie a #LilianaSegre che oggi si è seduta in aula al #Senato mostrando ancora una volta il suo amore per il Paese. Ign… - Ultron65 : RT @Libero_official: #Senato, sì alla fiducia di #Casini (che chiede il reintegro di #Renzi) e #Monti. Indiscrezioni: #Conte avrebbe 160 vo… -