Conte al Senato Diretta Sì di Casini e Monti. Bonino vota no. Italia Viva conferma astensione (Di martedì 19 gennaio 2021) 'M aggioritario creerebbe instabilità politica ' Sulla proposta del sistema proporzionale 'leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 19 gennaio 2021) 'M aggioritario creerebbe instabilità politica ' Sulla proposta del sistema proporzionale 'leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione ...

matteosalvinimi : Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e comme… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - ricpuglisi : Quello che temevo potesse succedere è accaduto. Con il voto di oggi al #Senato il @pdnetwork sancirà la propria su… - VioletVioletta4 : Renzi accusa Conte di essere un trasformista e di essere attaccato alla poltrona quando lui ha voluto la nascita de… - marylu1945 : RT @pietroraffa: Renzi a Conte:'Lei mi ha chiesto se ero interessato a un incarico internazionale, e io le ho detto di no' #Senato #crisig… -